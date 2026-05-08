Ministrul culturii, în vizită la muzeele din Maramureş

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a primit vizita ministrului culturii, András Demeter. Acesta a fost însoțit de consilierul județean, Zsolt Pinter. Ministrul a făcut o vizită informală şi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş.
„Ne bucurăm de fiecare dată când patrimoniul cultural este descoperit și apreciat! Muzeele au o menire foarte importantă, aceea de a proteja și valorifica o bogată moștenire culturală. Acesta este mesajul pe care am dorit să îl transmitem prin periplul proiectelor, al lucrărilor și al activităților pe care le desfășurăm atât în Clădirea Pavilionară, cât și în Muzeul Satului. L-am însoțit pe domnul ministru pe ulițele satului unde tradițiile maramureșene sunt continuate și arhitectura vernaculară transmite adevărata identitate a locului”, a punctat directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Monica Mare. Aceasta a întărit ideea necesității continuării sprijinului financiar din partea Ministerului Culturii atât pentru patrimoniul material, cât și cel imaterial, în special prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, dar și prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, pe lângă alte mecanisme de finanțare. Şi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş s-a subliniat „importanța investițiilor în cultură, nevoia de susținere a proiectelor muzeale și rolul esențial pe care muzeele îl au în păstrarea memoriei și identității comunităților locale”.