Oponent facil pentru campioană în etapa 6

• CSM Știința Baia Mare – Universitatea ELBI Cluj •

CSM Știința Baia Mare joacă în etapa 6 a Ligii de Rugby în compania celor de la Universitatea ELBI Cluj. Întâlnirea dintre cele două cluburi universitare se va consuma sâmbătă, 9 mai, începând cu ora 13.00, pe Arena Zimbrilor.

Aflată pe locul 4, cu 9 puncte, momentan la șase puncte de poziția secundă, eligibilă pentru disputarea semifinalei pe teren propriu, campioana trebuie să recupereze din diferența de puncte și să se apropie de Rapid. CSM Știința a disputat doar trei jocuri, din care a acumulat două victorii, cu echipele din capitală Steaua și Rapid, și a pierdut clar derbyul cu liderul Dinamo.

Meciul de mâine va fi o simplă formalitate ținând cont că universitarii clujeni sunt penultimii în eșalonul de elită, singura lor victorie în cele patru etape disputate fiind consemnată în confruntarea cu nou promovata RC Gura Humorului.

Program etapa 6

Sâmbătă, 9 mai: SCM USV Timișoara – Rapid București (ora 11.00); CSM Știința Baia Mare – Universitatea ELBI Cluj (ora 13.00).

Partida Dinamo București – Steaua București a fost deja omologată cu scorul de 5-0 la „masa verde” în favoarea echipei Dinamo, fiindcă Steaua a cerut amânarea jocului din cauza problemelor de lot, însă Dinamo nu a fost de acord. În această situație, forul organizator a decis, conform regulamentului, ca victoria să revină celor de la Dinamo.

RC Gura Humorului stă.