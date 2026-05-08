Patru pretendente, un singur trofeu

Timp de două zile, în 9 și 10 mai, Baia Mare devine capitala handbalului românesc. Sala Polivalentă „Lascăr Pană” va fi gazda turneului Final 4 al Cupei României la handbal feminin, competiție la care sunt calificate: SCM Râmnicu Vâlcea, Gloria Bistrița, SCM Universitatea Craiova și CS Minaur Baia Mare.

În prima zi a turneului sunt programate semifinalele, iar duminică, 10 mai, sunt stabilite cele două finale. Toate jocurile sunt transmise în direct la Pro Arena.

Prima semifinală va opune sâmbătă, 9 mai, începând cu ora 14.30, formațiile CS Minaur Baia Mare și SCM Râmnicu Vâlcea. Duel în care echipa noastră nu pleacă cu prima șansă la calificare dacă ne referim strict la rezultatele dintre cele două echipe din Liga Florilor. Ambele adjudecate de către formația fostului selecționer, Florentin Pera, 35-26 la Râmnicu Vâlcea și cu 33-25 în returul din polivalenta băimăreană, derulat la începutul lunii aprilie. Doar că acum lucrurile stau diferit, fiind vorba de un meci de calificare, dar și de o sete de revanșă din partea jucătoarelor noastre, care au marele avantaj că joacă în fața propriilor suporteri.

Pentru a ajunge în această fază, CS Minaur a avut de trecut două tururi, împotriva a două adversare modeste. Băimărencele au dispus de CSM Târgu Jiu în deplasare cu 24-19, iar confruntarea cu ultima clasată, CSM Galați, s-a dovedit o simplă formalitate, 33-21.

De partea cealaltă, SCM Râmnicu Vâlcea a înfruntat trei adversari pentru a obține biletele de Final 4. A învins categoric în deplasările de la CSM Târgu Mureș (50-19) și CSU Știința București (39-24) și a realizat marea surpriză a acestei competiții, prin eliminarea campioanei en-titre chiar la ea acasă, CSM București (32-27).

SCM Universitatea Craiova – Gloria Bistrița este a doua semifinală

A doua semifinală va fi cea dintre Gloria Bistrița, probabil viitoarea campioană a României, și SCM Universitatea Craiova, echipă pregătită de Costică Buceschi, partidă programată pentru sâmbătă, 9 mai, de la ora 17.30.

Gloria a avut de depășit două tururi pentru a se califica în Final 4 și le-a eliminat pe HC Dunărea Brăila, în deplasare (32-27), respectiv pe Corona Brașov, pe teren propriu (35-22).

În schimb, SCM Universitatea Craiova a fost angrenată în trei tururi. A învins în deplasare pe CSM Roman (38-30), acasă pe CSM Slatina (32-30) și în deplasare pe Rapid București (30-28).

Programul Final 4 Cupa României

• Sâmbătă, 9 mai, semifinale

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare (ora 14.30). Arbitri: Victor Serdiuc – Dorian Sîrbu (Republica Moldova). Observator FRH: Ion Ciobanu (Bacău).

SCM Universitatea Craiova – Gloria Bistrița (ora 17.30). Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator FRH: Marcel Sas (Bihor).

• Duminică, 10 mai

Finala mică: învinsele din prima zi (ora 14.30). Arbitri: Adrian Georgescu – Bogdan Isdrăilă (București). Observator FRH: Diana Ciulei (Brașov).

Finala mare: învingătoarele din prima zi (ora 17.30). Arbitri: Mihaela Chiruță – Georgiana Murariu (Piatra Neamț). Observator FRH: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea).