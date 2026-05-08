Polițist băimărean, intervenție salvatoare într-un caz de înșelăciune

Vigilența unui polițist din cadrul Biroului de Investigații Criminale Baia Mare a împiedicat producerea unui prejudiciu important într-un caz de înșelăciune prin metoda „creditului online”.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Maramureș, o femeie a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au convins-o că cineva încearcă să contracteze un credit online folosindu-se de datele sale personale. Sub pretextul că trebuie să își protejeze conturile și identitatea, aceasta a ur­mat instrucțiunile primite și a accesat chiar ea un împrumut bancar.

Ulterior, femeia s-a deplasat la un bancomat pentru a transfera banii într-un cont indicat de escroci.

În acel moment, comisarul de poliție Ioan Dunca, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat comportamentul neobișnuit al femeii și faptul că aceasta introducea o sumă mare de bani într-un ATM. Polițistul a intervenit imediat și i-a explicat că este victima unei tentative de înșelăciune.

Datorită reacției rapide a polițistului, o mare parte din prejudiciu a fost evitată.