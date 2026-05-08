Restricții de circulație pe mai multe străzi din Baia Mare

Municipiul Baia Mare informează cetățenii cu privire la instituirea de restricții temporare de circulație pe străzile 8 Martie, Progresului și Gării din oraș.

Astfel, muncitorii intervin cu lucrări după cum urmează: pe strada 8 Martie (bretea Liceul 1), până în data 5 iunie 2026 (amplasare cămine racord); pe strada Progresului, intersecția cu Barbu Ștefănescu Delavrancea, vineri, 8 mai 2026, între orele 9,00-15,00 (conectare conductă de apă); pe strada Gării, pe banda unu, între intersecția cu strada Gării și ieșirea din stația de autobuz, sens de mers spre bd. Republicii, în perioada 11 – 16 mai 2026. Lucrările de pe acest segment se vor executa pe timpul nopții pentru a nu afecta programul URBIS. În cazul în care vor exista modificări ale circulației troleului, acestea vor fi anunțate de către operatorul de transport în comun.