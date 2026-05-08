Municipiul Baia Mare informează cetățenii cu privire la instituirea de restricții temporare de circulație pe străzile 8 Martie, Progresului și Gării din oraș.
Astfel, muncitorii intervin cu lucrări după cum urmează: pe strada 8 Martie (bretea Liceul 1), până în data 5 iunie 2026 (amplasare cămine racord); pe strada Progresului, intersecția cu Barbu Ștefănescu Delavrancea, vineri, 8 mai 2026, între orele 9,00-15,00 (conectare conductă de apă); pe strada Gării, pe banda unu, între intersecția cu strada Gării și ieșirea din stația de autobuz, sens de mers spre bd. Republicii, în perioada 11 – 16 mai 2026. Lucrările de pe acest segment se vor executa pe timpul nopții pentru a nu afecta programul URBIS. În cazul în care vor exista modificări ale circulației troleului, acestea vor fi anunțate de către operatorul de transport în comun.
Restricții de circulație pe mai multe străzi din Baia Mare
