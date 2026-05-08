Scandal pe simbolul ”cruce roșie” în cadrul siglei Salvamont

Conducerea Societății Naționale de Cruce Roșie din România vrea să anuleze în instanță marca oficială Salvamont. Orice discuții purtate în anii trecuți, între reprezentanții celor două entități, au rămas fără consens.

În toamna anului 2024, Societatea Națională de Cruce Roșie din România a notificat Salvamont România, susținând că utilizarea simbolului „cruce roșie” în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală, solicitând renunțarea la actuala emblemă. Drept răspuns, oficialii Salvamont au punctat că emblema „triunghiul Salvamont” nu se confundă cu cea a Crucii Roșii. ”Sigla Salvamont nu poate fi confundată cu emblema internațională a Crucii Roșii sau cu cea a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, întrucât acestea au caracteristici grafice distincte: formă, structură, elemente vizuale și text descriptiv diferite”, au explicat responsabilii Salvamont România.

Anularea actualei sigle a Salvamont nu este văzută cu ochi buni nici de salvamontiștii din Maramureș. Cu toate acestea, colaborarea între cele două entități din județ nu are de suferit, din cauza acestui scandal.

”Noi avem o relație bună cu cei de la Crucea Roșie din Maramureș, care ne-au trimis un mesaj că decizia a venit de la București. Punctul meu de vedere este foarte simplu: Crucea Roșie trebuia să nu pornească această situație, pentru că nu ajută pe nimeni cu nimic. Peste tot în lume, serviciile de salvare și cele de urgență au crucea roșie. Așa au serviciile de salvare montană din Austria, Italia. Până și pe sticla de spirt de la noi apare crucea roșie”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.

Reprezentanții Crucii Roșii Maramureș speră ca situația de la nivel național să se clarifice cât de repede și că demersurile privind emblema Salvamont nu contestă activitatea sau rolul esențial al salvatorilor montanti.

”Dorim să transmitem recunoștința noastră pentru munca colegilor de la Salvamont și pentru colaborarea extinsă pe care o avem în județul nostru. Aceste demersuri nu doresc să conteste în nicio măsură activitatea Salvamont, rolul salvatorilor montani, contribuția voluntarilor, ci exclusiv clarificarea regimului juridic al utilizării emblemei Crucii Roșii. Sperăm că această situație să se poată clarifica cât mai repede și suntem convinși că atât Crucea Ro­șie Română, cât și Salvamont România își doresc să continue colaborarea interinstituțională atât la nivel local, cât și național, colaborare care face comunitățile noastre mai sigure și mai protejate”, a declarat Emanuel Pop, director Crucea Ro­șie Română – Filiala Maramureș.

Salvamont România a lansat inițial un concurs pentru realizarea unei noi sigle, care să fie folosită în cazul în care va pierde procesul cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România. În cele din urmă însă, oficialii instituției au ales o soluție mult mai simplă și lipsită de costuri: ”Cu ajutorul unui simplu pix sau al unei carioci, vom contura cu negru crucea roșie din sigla noastră, rezultând fie o cruce neagră cu interior roșu, fie un semn plus roșu cu margine neagră”.