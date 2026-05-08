Se apropie Pelerinajul Național la Sanctuarul Martirilor, din Sighetu Marmației

Se apropie Pelerinajul Național la Sanctuarul Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX din Sighetu Marmației, care se va desfășura sâmbătă, 9 mai 2026. Cu acest prilej, preoții și credincioșii din întreaga țară sunt invitați să se alăture pelerinajului pe urmele Fericiților episcopi martiri și ale tuturor martirilor și mărturisitorilor români victime ale regimului comunist, care și-au oferit viața pentru libertate.

”În fiecare an, cu ocazia acestui important pelerinaj, ne îndreptăm pașii spre Cimitirul Săracilor de la marginea orașului, la locul mormintelor necunoscute ale Fericiților episcopi martiri: Valeriu Traian Frențiu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Suciu și Anton Durcovici, purtând cu noi chipurile luminoase și ale celorlalți episcopi martiri: Vasile Aftenie, Alexandru Rusu, Ioan Bălan și Iuliu Hossu, pentru a reînnoi mărturisirea noastră de credință și pentru a asculta glasul lăuntric al nevoii de mulțumire adusă Domnului pentru tăria credinței și libertatea de care ne bucurăm astăzi. Actualizarea memoriei și rugăciunea de laudă ne ajută pe toți să parcurgem același drum: spre Dumnezeu și spre noi înșine”, este mesajul transmis de Vasile Bizău, episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș.

Acești ierarhi au fost persecutați, închiși și uciși de regimul comunist pentru credința lor și refuzul de a renunța la unirea cu Roma. Alexandru Rusu (1884–1963): Episcop de Maramureș și cel care fusese ales mitropolit în 1946 (nerecunoscut de stat). A murit în închisoarea de la Gherla. Valeriu Traian Frențiu (1875–1952): Cel mai în vârstă dintre episcopi la momentul arestării, a fost episcop de Oradea. A murit de epuizare în închisoarea de la Sighet. Tit Liviu Chinezu (1904–1955): Consacrat episcop în clandestinitate în timp ce era deținut la Mănăstirea Căldărușani. A murit la Sighet, fiind lăsat să înghețe după ce a fost izolat într-o celulă fără geamuri. Ioan Suciu (1907–1953): Administrator apostolic al Mitropoliei de Blaj, a murit de foame și boală în celula 44 a închisorii Sighet. Anton Durcovici (1888–1951): Episcop romano-catolic de Iași a murit de inaniție în închisoarea Sighet, după un regim sever de exterminare. Vasile Aftenie (1899–1950): Episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș a fost primul dintre ei care a murit, în urma bătăilor și torturilor îndurate la închisoarea Văcărești. Ioan Bălan (1880–1959): Episcop de Lugoj. După închisoarea de la Sighet, a avut domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Ciorogârla, unde a și decedat din cauza lipsei îngrijirii medicale.