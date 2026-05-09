Bugetul local, în dezbatere publică la Borșa. Cetățenii pot veni cu idei de investiții

Viitorul orașului Borșa a intrat în dezbatere publică. Asta deoarece a fost publicat proiectul bugetului local pentru anul 2026. Este un buget de peste 125 milioane de lei, care promite investiții importante în infrastructură, dezvoltare și proiecte finanțate din fonduri europene.

Printre cele mai importante sume propuse se numără: 67,6 milioane lei pentru dezvoltare și investiții; finanțări prin programele PNRR, FEDR și FSE; peste 21 milioane lei pentru proiecte ”Anghel Saligny”; finanțări pentru proiecte de mediu și modernizare. ”Bugetul nu înseamnă doar ci­fre, înseamnă drumuri, școli, utilități, proiecte care pot schimba ritmul de dezvoltare al orașului. Acum este momentul dezbaterii publice. Ce investiții considerați că ar trebui să fie prioritatea numărul 1 pentru Borșa în 2026?”, au spus reprezentanții autorității locale. Și cetățenii pot da răspunsurile simplu, online, dacă vor să participe activ la viitorul comunității în care trăiesc, la adresa: https://www.primariaborsamm.ro/.