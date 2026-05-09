Circulație închisă săptămâna viitoare pe mai multe străzi din Sighetu Marmației

Primăria Sighetu Marmației informează cetățenii cu privire la circulația autovehiculelor pe durata evenimentelor organizate de municipiu în perioada 14-17 mai 2026, cu prilejul celebrării a 700 de ani de atestare documentară a orașului.

Astfel, din data de 12 mai, începând cu ora 8.00, circulația rutieră va fi închisă pe strada Nicolae Titulescu, pe tronsonul cuprins între străzile Pintea Viteazu și Iuliu Maniu, până în data de 15 mai, ora 8.00. Din data de 13 mai, de la ora 20.00, circulația rutieră va fi închisă pe strada Iuliu Maniu, de la intersecția cu strada 22 Decembrie 1989 și până la intersecția cu strada Alexandru Ivasiuc. În data de 14 mai, de la ora 15.30, circulația rutieră va fi închisă pe strada Piața Libertății, de la piața cu flori și până la intersecția cu strada Iuliu Maniu și pe strada Mihai Viteazu, până la intersecția cu strada Plevnei (excepție fac pompierii, ambulanța, poliția și riveranii). Nu în ultimul rând, din data de 14 mai, ora 8.00 și până în 17 mai, ora 24.00, circulația rutieră pe strada Mihai Eminescu va fi închisă de la intersecția cu strada Szilagyi Istvan și până în parcul Grădina Morii, iar strada Ion Ghica, de la intersecția cu strada Izei, cu excepția riveranilor.