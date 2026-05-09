În Rona de Jos se construiește prima creșă în mediul rural din Maramureșul Istoric

Lucrările la obiectivul de investiții ”Proiect tip – Construire Creșă mică, sat Rona de Jos” sunt în plină desfășurare. Astfel, Primăria comunei Rona de Jos va fi beneficiara investiției realizată de Compania Națională de Investiții, aceasta fiind prima creșă nouă, construită în mediul rural, din Maramureșul Istoric.

Creșa mică este destinată pentru 4 grupe cu o capacitate totală de 40 de copii și va fi organizată astfel: săli de joacă; dormitoare; sală pentru festivități; bucătărie și spălătorie proprie; cabinet medical; spații administrative; spațiu de joacă în aer liber. Creșa va fi una modernă și prietenoasă cu mediul înconjurător, de tip nZEB, fiind dotată cu panouri solare și panouri fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile. Realizarea acestui proiect reprezintă un pas semnificativ către viitorul educațional al viitorului comunei – copiii.