Îndrumare pentru fetele din comunitatea de pe Pirită, pentru relații sănătoase

Viața fetelor din comunitatea de pe Pirită este mult diferită față de traiul normal al copiilor. Adesea, acestea ajung în situații dificile de la vârste fragede, pe care nu știu cum să le gestioneze.

Mersul la școală este o provocare, motiv pentru care abandonul cursurilor pare singura soluție, în lipsa unui sprijin. Pentru a le oferi o șansă la o dezvoltare normală, Asociația Pirita Children, prin proiectul „Fetele sunt inima comunității”, bazat pe metoda SORA a Asociației E-Romnja, le arată fetelor că au un sprijin pe care pot conta la nevoie.

”În Pirita, fiecare fată crește cu propriile visuri, dar și cu obstacole care apar mult prea devreme în viața ei. Unele dintre ele lipsesc de la școală nu pentru că nu vor să meargă, ci pentru că nu au haine potrivite sau pentru că nimeni nu le-a arătat cât de important este să rămână acolo. Altele învață despre relații înainte să învețe despre ele însele. Unele duc griji care nu ar trebui să aparțină copilăriei. În lunile martie și aprilie, munca noastră a însemnat lucruri foarte concrete. Am mers în comunitate și am stat de vorbă cu familiile fetelor care urmează să înceapă școala. Am ajutat la înscrierile pentru clasa pregătitoare, am explicat cum se pregătesc dosarele și cum se poartă dialogul cu școlile care probabil vor refuza acceptarea cererii pe motiv de «lipsă domiciliu în acte», am încurajat părinții și am acompaniat la propriu tot procesul”, au explicat reprezentanții Asociației Pirita Children.

Sprijinul oferit a fost în func­ție de nevoile reale ale fetelor. Astfel, în cazul micuțelor din ciclul preșcolar au fost organizate activități care să le ajute să se integreze în comunitate, în timp ce în cazul fetelor din ciclul primar sau cu adolescentele discuțiile s-au referit și la prietenii și relații.

”Pentru familiile dintr-o comunitate marginalizată social, mersul la școală nu este un pas firesc, este un drum care trebuie construit împreună. Am lucrat direct cu fetițele prin activități de educație timpurie, le-am pregătit pentru prima zi de școală și le-am oferit un spațiu în care să capete încredere. Un bun exemplu este programul de fotbal unde fetele de 5–8 ani au învățat să fie echipă, să aibă curaj și să se bucure că sunt împreună. Cu fetele din ciclul primar, am vorbit despre lucruri simple, dar esențiale: cum arată o prietenie adevărată, ce înseamnă să spui «nu», de ce este important să fii respectată. Cu adolescentele, realitatea este și mai complexă. Am avut întâlniri săptămânale despre corp, consimțământ, relații și siguranță. Am fost acolo când o fată ne-a spus că nu mai merge la școală de o săptămână. Am căutat soluții împreună, am încurajat-o să revină. Am ascultat, la timp, o adolescentă care ne-a povestit despre o relație în care iubirea se amestecă cu gelozia și controlul. Nu am judecat. Am vorbit despre încredere, limite și respect. Am discutat cu familii despre sănătate, am făcut legătura cu medicul, am insistat acolo unde lucrurile erau amânate”, au mai explicat responsabilii asociației.

Tot cu sprijinul Pirita Children, o fetiță a cărei mamă este în penitenciar, are acum șansa de o vedea săptămânal pe cea care i-a dat viață, lucru extrem de important pentru procesul de dezvoltare al micuței.

”Cu una dintre fetițele care a crescut fără mama ei, care este în penitenciar dinainte ca ea să știe să meargă singură, am reușit să organizăm un program de întâlniri online săptămânale cu mama ei. Relația mamă-fiică se reconstuiește, iar fetița prinde încredere și speranță, pas cu pas”, au concluzionat oficialii asociației.