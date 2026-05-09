Pe Valea Vaserului se vor monta bănci, stații de autobuz inteligente și va exista internet wi-fi gratuit

Prin proiectul ”Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus”, finanțat de Regio Nord-Vest şi ADR Nord-Vest, se vor achiziționa şi monta bănci, coşuri de gunoi, rastele de biciclete şi stații de autobuz, inclusiv 11 copertine ”inteligente”, cu încărcare USB și internet wi-fi gratuit, pe toatǎ lungimea de 7 km a sectorului de drum. Scopul principal al proiectului este reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului din Orașul Vișeu Sus. Lucrările sunt în plină desfășurare și se apropie tot mai mult de finalizare. Valoarea totală a proiectului este de 69.239.563 lei (inclusiv T.V.A.), din care finanțare din FEDR 55.695.728 lei, contribuție națională nerambursabilă 8.518.170 lei, cofinanțare eligibilă Vișeu de Sus 1.310.487 lei, respectiv valoare neeligibilă – 3.715.176 lei.