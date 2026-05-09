Toți munții majori ai nordului de Maramureș, dintr-un loc/foc! (VIDEO)

Deasupra satului Săcel, între văile Izei și a Vișeului, cumva pe dealul Moiseiului, e un loc de belvedere senzațional. Ne întoarcem la el primăvară de primăvară, ca la o biserică.

Dealul Frăsinișului îi spun localnicii, alții Sarca, este vizavi de intrarea din DN 17C spre Izvorul Albastru al Izei. De cealaltă parte a drumului. În fugă fiind, n-am avut noi vreme să așteptăm apusul, ori să ajungem la răsărit, dar de-acolo se pot face poze de mare artă. De privești spre Nord, ai dealurile Moiseiului, cu Moiseiul la picioare, vegheate de vârful Toroioaga, de deasupra Băii Borșa. În față, la picioare, spre nord-est, ai Pietrosul Rodnei, cu cartier de Moisei și de Săcel, la picioare. Însă de sus, din vârf, dacă te întorci diametral opus, spre Sud, ai șansa să vezi lanțul înzăpezit al Țibleșului, în Țara Lăpușului. Un superb loc accesibil. Cât despre momentul din an…29 aprilie, cu creste înzăpezite… ăsta e Maramureșul! De aceea-l și iubim!