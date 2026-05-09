Ultimele zile pentru nominalizările la Gala Învățătorilor din Maramureș

Doar câteva zile mai sunt pentru nominalizările la Gala Învățătorilor din Maramureș – ediția a III-a. „Ediția de anul acesta a Galei Învățătorilor este dedicată celor care lasă amprente invizibile, dar de neșters, în sufletele elevilor lor.
Vă invităm să ne povestiți despre acei dascăli din Maramureș care transformă sala de clasă într-un spațiu al curajului, al empatiei și al inovației”, transmit organizatorii. Vor fi mai multe categorii pentru care se vor acorda premii: Învățătorul Digital; Învățător implicat în comunitate – impact dincolo de școală (voluntariat, incluziune, proiecte); Start bun în carieră – debutanți pasionați și implicați; Mentor Activ – sprijin pentru studenți și cadre didactice debutante; Golden Teacher – realizări remarcabile și impact inspirațional.
Nominalizările sunt deschise până pe 10 mai și se fac completând următorul formular:
https://forms.gle/rwNZve14czKoyMBbA.
Gala Învățătorilor din Maramureș va avea loc în 5 iunie, de la ora 17, la Restaurantul Gran Gala Baia Mare.