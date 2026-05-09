Ultimele zile pentru nominalizările la Gala Învățătorilor din Maramureș

Doar câteva zile mai sunt pentru nominalizările la Gala În­vă­țătorilor din Maramureș – ediția a III-a. „Ediția de anul acesta a Galei Învățătorilor este dedicată celor care lasă amprente invizibile, dar de ne­șters, în sufletele elevilor lor.

Vă invităm să ne povestiți despre acei dascăli din Maramureș care transformă sala de clasă într-un spațiu al curajului, al empatiei și al inovației”, transmit organizatorii. Vor fi mai multe categorii pentru care se vor acorda premii: Învățătorul Digital; Învățător implicat în comunitate – impact dincolo de școală (voluntariat, incluziune, proiecte); Start bun în carieră – debutanți pasionați și implicați; Mentor Activ – sprijin pentru studenți și cadre didactice debutante; Golden Teacher – realizări remarcabile și impact inspirațional.

Nominalizările sunt deschise până pe 10 mai și se fac completând următorul formular:

https://forms.gle/rwNZve14czKoyMBbA.

Gala Învățătorilor din Maramureș va avea loc în 5 iunie, de la ora 17, la Restaurantul Gran Gala Baia Mare.