Campioana s-a distrat în etapa a șasea

CSM Știința Baia Mare – Universitatea ELBI Cluj 85-7 (63-0)

CSM Știința Baia Mare a obținut o victorie clară în fața formației Universitatea Cluj, scor 85-7, după un meci dominat aproape în totalitate de campioana României.

Băimărenii au început în forță și au deschis rapid scorul prin Toma Mîrzac, eseu transformat de Helarius Kisting. Superioritatea gazdelor s-a văzut atât în jocul ofensiv, cât și în fazele fixe, iar diferența de valoare s-a reflectat rapid pe tabelă. Până la pauză, Știința a reușit nu mai puțin de nouă eseuri și a intrat la vestiare cu avantaj de 63-0. Pe lista marcatorilor și-au trecut numele Toma Mîrzac, cu două eseuri, Kuselo Moyake, de asemenea cu două reușite, Raul Pop, Alexandru Colev, Manu Ahokovi, Michael Wamalwa, autor a două eseuri, și Taliauli Sikuea, majoritatea transformărilor fiind realizate de Helarius Kisting.

În repriza secundă, băimărenii au continuat să controleze jocul și au mai punctat prin Jason Tomane, Andrei Schutz, Taliauli Sikuea și Nugzar Gelashvili. Raul Pop a contribuit și el la transformări în partea a doua a întâlnirii.

Clujenii au reușit eseul de onoare prin Ionuț Mazăre.

CSM Știința Baia Mare: Scott, Colev, Dugladze, Immelman (C), Chirică, Moyake, Schutz, Bitsadze, Mîrzac, Kisting, R. Pop, Sikuea, Lămboiu, Wamalwa, Ahokovi. Rezerve: Trollip, Kutsniashvili, Kutsniashvili, Gelashvili, Beleca, Mic, Bocăneț, Tomane. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

În urma succesului de sâmbătă, campioana CSM Știința a urcat pe locul 4, cu 9 puncte, la o singură lungime de SCM Timișoara, respectiv la șase de recuperat față de Rapid, ocupanta locului secund în Liga de Rugby.