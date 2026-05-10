Finală mică pierdută rușinos!

CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova 27-38 (8-20)

După ratarea accederii în finala mare, fetele de la CS Minaur au dezamăgit crunt în lupta pentru medalia de bronz a Cupei României. SCM Universitatea Craiova le-a învins pe băimărence fără drept de apel – (8-20), formația antrenată de Costică Buceschi subordonându-și adversarul la toate capitolele.

Cea mai mare diferență a finalei mici a fost de cincisprezece goluri – 12-27, în minutul 42.

Pe parcursul meciului, membrii galeriei băimărene au scandat în mai multe rânduri „Demisia, demisia!” Probabil a antrenorului portughez Joao Florencio, criticat de mai multe ori de-a lungul sezonului pentru rezultatele nesatisfăcătoare, care într-un final au compromis în totalitate obiectivul clubului, situarea pe un loc european.