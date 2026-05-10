Încă un sezon ratat

Politehnica Timișoara – CS Minaur Baia Mare 1-0 (0-0)

Politehnica Timișoara a învins CS Minaur Baia Mare cu scorul de 1-0 (0-0) în etapa 6 de play-off și a promovat matematic în Liga 2. Unicul gol al partidei a fost marcat de Călin Toma, în minutul 60, din penalty.

CS Minaur a mai bifat un sezon în care a ratat obiectivul, cel al promovării în Liga 2 (locul 1). Stagiune în care băimărenii nu au fost capabili să se califice nici măcar la barajul de promovare (locul 2). Cu cel puțin 1 milion de euro buget la dispoziție. Cauzele acestui nou eșec ar fi multiple, însă din păcate nu va răspunde nimeni. Singura persoană nevinovată este antrenorul Alexandru Pelici, care a preluat o echipă ce avea obiectivul deja compromis după derularea sezonului regulat, din cauza unor rezultate nesatisfăcătoare.

CS Minaur Baia Mare: Croitoru – Orosz (61, Buhai), Mondragon, R. Lazăr, Mureșan (83, Ciocan), Moga, Krausz (78, Erdei), Chinde, Bădici, Stănescu (83, Vi­tan), Guigui (78, Tincău). Antrenor: Alexandru Pe­­lici.