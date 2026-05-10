Remiză în ultimul meci acasă

CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej 1-1 (0-1)

CSM Sighetu Marmației s-a despărțit de propriii suporteri cu o remiză, consemnată împotriva celor de la Unirea Dej, 1-1 (0-1), în etapa 6 de play-out. Elevii lui Flavius Sabău nu au avut o prestație concludentă, într-o partidă care nu a avut niciun fel de miză, contând doar pentru statistică.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 12, prin golul semnat de Andrei Pintilei, iar egalarea gazdelor a survenit extrem de târziu. În minutul 87, în urma reușitei semnate de căpitanul Gheorghe Tomșa.

CSM Sighetu Marmației este pe locul 2 înaintea ultimei etape de play-out, cu 43 de puncte, poziție pe care și-o poate consolida cu condiția unui succes în deplasarea de la Bihorul Beiuș, actuala echipă antrenată de fostul antrenor al sighetenilor, George Zima.

CSM Sighetu Marmației: Cimpoeșu – Cacior, Tomșa, Ciopa, Brașoveanu – Zimța, Narh, Gherasim – Bor, Morakinnyo, Emeriau. Antrenor: Flavius Sabău.