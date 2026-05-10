Vis european spulberat și la fete!

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare 34-27 (14-15)

Fetele de la CS Minaur au pierdut semifinala din Cupa României cu SCM Râmnicu Vâlcea, 34-27 (14-15), jucată sâmbătă în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, astfel că băimărencele au jucat ieri finala mică împotriva formației SCM Universitatea Craiova.

Am asistat la o primă repriză bună a fetelor noastre, pe alocuri excelentă, influențată la un moment dat de unele decizii ale cuplului din Republica Moldova. Minaur a condus și la cinci goluri – 7-12, dar greșelile jucătoarelor noastre din finalul reprizei și deciziile arbitrilor pro Vâlcea au diminuat diferența dintre cele două, 14-15.

În schimb, în partea secundă handbalistele băimărene nu au mai putut menține ritmul din prima parte, Rm. Vâlcea a făcut-o la aceeași intensitate, care până la urmă a culminat cu victoria categorică a trupei antrenate de Florentin Pera, 34-27.

A fost a treia victorie a echipei SCM Râmnicu Vâlcea în duelurile cu CS Minaur, după ce anterioarele s-au consumat în Liga Florilor, ambele la diferențe remarcabile, 35-26 la Vâlcea și 33-25 în returul din polivalenta „Lascăr Pană”.

În urma insuccesului din semifinalele Cupei României, CS Minaur a ratat oportunitatea de a se califica la finalul stagiunii într-o cupă europeană, după ce în campionat băimărencele sunt pe locul 8 cu două etape rămase de jucat și este la cinci puncte de poziția 5.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” Baia Mare. Spectatori, aproximativ 1.700. Arbitri: Victor Serdiuc – Dorian Sîrbu (Republica Moldova). Observatori FRH: Ion Ciobanu (Bacău) și Marcel Sas (Bi­hor). Aruncări de la 7 m: 7-6 (transformate: 7-4; a ratat: Quintino 2). Minute de eliminare: 8-10.

SCM Rm. Vâlcea: Quiniou (2 intervenții), Kelemen, Bartulovic (14 intervenții, a apărat 2 de 7 m, a marcat un gol) – Ulsaker 9 (5 din 7 m), Elghaoui 4, Lund, Gautschi 4, Wollik 2, Nielsen 3, Necula 2, Lykkegaard, Florica, Maidhof 5 (2 din 7 m), Zschocke 1, Ljepoja, Kielstrup 3. Oficiali: Florentin Pera, Dan Rohozneanu, Luminița Dinu, Andrei Bulargă, Marian Crăciun.

CS Minaur Baia Mare: Y. Dumanska (11 intervenții), Tocaciu – Ianăși 1, Brîndușa (nu a jucat), Galinska, Damian, Quintino Ribeiro 9 (3 din 7 m), Gomes Da Costa 7 (1 din 7 m), Romaniuc, Naumenko 2, Lăcusteanu (nu a jucat), Cr. Lazea 1, Lundback 2, Ilyina 1, Spugnini Santome 4, Mițicuș. Oficiali: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop.

În cealaltă semifinală, Gloria Bistrița a dispus de SCM Universitatea Craiova cu scorul de 36-29.