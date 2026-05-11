Activităţi practice pentru învăţători: De la literă la sens

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș continuă seria activităților dedicate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin atelierul practic „De la literă la sens”, desfășurat joi, sub egida Hub-ului Învățătorilor. Atelierul a vizat consolidarea competențelor de bază în dezvoltarea literației timpurii și funcționale, având ca grup țintă cadrele didactice debutante și studenții de la Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.

Sesiunea de formare a oferit participanților un parcurs aplicat, structurat pe două paliere esențiale: Fundamentele literației pentru ciclul achizițiilor fundamentale – prin metoda „Litera călătoare”, cursanții au exersat strategii de trecere de la semnul grafic la construcția textului; Laboratorul „Micul Prinț” – un model de bună practică destinat claselor III-IV prin tehnici precum „teatrul vocilor” sau „detectivii de sensuri”.

Un punct central al atelierului a fost integrarea resurselor digitale, fiind demonstrată utilitatea platformei Padlet în eficientizarea lecțiilor de limba și literatura română. Atelierul a fost coordonat de prof. înv. primar Natalia Miriam Fabian și Diana Drăgan.