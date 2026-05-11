Campania de donații de telefoane ia avânt la Muzeul Județean de Istorie

Demersul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș de a aduna obiecte care spun istoria telecomunicațiilor merge mai departe și capătă tot mai mult contur de la o lună la alta.

În ultima lună, noi donații au îmbogățit patrimoniul muzeului, fiecare obiect aducând cu sine o bucățică din trecut. Dacă aveți acasă telefoane vechi sau accesorii (încărcătoare, manuale, componente), le puteți transforma din obiecte uitate în exponate care spun o poveste. Donațiile sunt așteptate la biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, str. Monetăriei nr. 1–3, Baia Mare, între orele 10:00–16:00. Pentru informații suplimentare: maramuresmuzeu@gmail.com și telefon 0262 211 924.