Modernizarea Școlii Româno-Germane din Vișeu de Sus, la 35% grad de execuție

Unul dintre cele mai importante proiecte pentru comunitatea vișeuană avansează vizibil de la o zi la alta. La Școala Româno-Germană Vișeu de Sus, lucrările sunt în plină desfășurare și au ajuns deja la un stadiu fizic de aproximativ 35%.

Pe șantier se lucrează susținut, cu zeci de muncitori implicați simultan, ceea ce arată clar că ritmul este unul bun și că obiectivele asumate sunt tratate cu seriozitate de către constructor. Investiția, în valoare de 13 milioane de euro, realizată prin programul ”Școli sigure și sănătoase” al Ministerului Dezvoltării, va transforma această clădire cu valoare istorică într-un spațiu modern, sigur și adaptat cerințelor actuale din educație. Este un proiect care îmbină respectul pentru patrimoniu cu nevoia de condiții mai bune pentru elevi și profesori. Pentru cei peste 700 de elevi și cadrele didactice, această modernizare înseamnă mai mult decât o schimbare de infrastructură. Înseamnă un mediu în care educația se poate desfășura în condiții normale, sigure și motivante. În ultimii ani, investițiile în educație au fost o prioritate clară pentru Vișeu de Sus, iar acest proiect vine să completeze eforturile făcute în toate unitățile de învățământ din oraș.