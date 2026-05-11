Primăriile se pot împrumuta fără dobândă pentru a închide proiectele prin PNRR

La propunerea Ministerului Finanțelor și a Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de zilele trecute, două acte normative menite să sprijine comunitățile în asigurarea cofinanțării și acoperirea cheltuielilor proiectelor europene, inclusiv PNRR, pentru deblocarea, continuarea și finalizarea acestora la timp și prevenirea pierderii fondurilor europene – a anunțat ministrul Cseke Attila.

”Decizia guvernului reduce riscul de pierdere a fondurilor europene. După cum este cunoscut, în vara acestui an au termen de finalizare toate investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de aceea este important să înlăturăm orice obstacol și să asigurăm lichiditate, cashflow pentru finalizarea investițiilor importante comunităților locale” – a declarat ministrul Dezvoltării. Actul normativ prevede posibilitatea acordării, de la Trezoreria Statului, a unor împrumuturi pe termen scurt UAT-urilor și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul lo­cal, pentru a asigura lichiditatea necesară plății cheltuielilor eligibile, inclusiv a taxei pe valoare adău­gată în vederea evitării blocării proiectelor. Împrumuturile sunt fără dobândă până la scadență și trebuie rambursate integral până la 15 noiembrie 2026, din sumele decontate prin PNRR. Împrumutul poate fi cerut până la data de 20 iunie, iar progresul tehnic al lucrărilor trebuie să fie de minimum 60%. Plafonul total este de 10 miliarde de lei, din care Consiliile Județene, municipiile reședință de județ pot cere cel mult 150 de milioane de lei, restul municipiilor 100 de milioane de lei, iar pentru orașe și comune actul normativ nu stabilește limite. Unitățile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și instituțiile publice finanțate integral din bugetul local pot cere, de asemenea, conform deciziei Guvernului, împrumuturi din Trezoreria Statului, cu dobândă preferențială pentru finalizarea proiectelor europene nefinalizate din exercițiul bugetar 2014–2020, dar și cele contractate după 2023. Suma poate fi folosită pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente acestor investiții. Împrumuturile pot fi contractate până la finalul anului curent, dintr-un plafon total de 2 miliarde lei. Valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru Consiliile Județene este de 25 de milioane de lei, pentru municipiile reședință de județ 30 de milioane, 10 milioane pentru municipii, iar pentru orașe și comune actul normativ nu stabilește limite. ”Cea de-a doua măsură este menită, de asemenea, să asigure o absorbție cât mai ridicată a fondurilor europene și dezvoltarea localităților”, a conchis Cseke Attila. În Maramureș sunt realizate o mulțime de proiecte prin PNRR, însă multe sunt încă în derulare, așa că această inițiativă legislativă vine ca un balon de oxigen pentru UAT-urile care riscă să nu încheie aceste proiecte și să piardă banii aferenți lucrărilor.