Spectacolul-lectură Iona, de Marin Sorescu, prezentat în licee din Baia Mare

În a doua jumătate a lunii aprilie, aproximativ 700 de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” au participat gratuit, la ei la școală, la spectacolul-lectură IONA, de Marin Sorescu, realizat în cadrul programului „Studioul de lectură pentru elevi”.

Spectacolul a fost realizat de actorii Eduard Bîndiu şi Alexandra Vanci. Echipa tehnică a spectacolului este formată din Dan Prodan- regizor tehnic, Molnar Albert – operator video și Cristian Popovici– selecție video. Coordonator proiect: Alina Diciuc – PR Teatrul Municipal Baia Mare. Scopul programului „Studioul de lectură pentru elevi” constă în asigurarea unei metode eficiente de asimilare și înțelegere a operelor literare pentru bacalaureat, precum și apropierea elevilor de arta teatrală. Alte titluri sunt în pregătire, urmând să fie încheiate protocoale de colaborare cu alte licee și colegii din Baia Mare.