Suplimentare apă și iluminat public în Lăpuș

Comuna Lăpuș se pregătește de lucrări privind suplimentarea debitului de apă în rețea, prin adăugarea izvorului Minghet în propriul sistem de alimentare, ne spune primarul Cristina Buda, fondurile provenind din programul Saligny.

Anul acesta încep lucrările, fizic. La fel, două proiecte sunt așteptate pe iluminatul public inteligent, astfel încât să se modernizeze întreaga rețea existentă. În plus, în zona terenului de fotbal din afara satului e în contractare un proiect de tabere școlare. Prin PNRR sunt în finalizare monitorizarea video a comunei, stâlpi de iluminat inteligenți, cu fotovoltaic, pentru zone mai îndepărtate, plus mobilierul școlar.