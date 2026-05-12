Al doilea bloc din Vișeu de Sus cu risc seismic ce va fi consolidat

Primăria Vișeu de Sus continuă investițiile dedicate siguranței și modernizării locuințelor din oraș. Un al doilea imobil a fost inclus în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (PNCCRS), gestionat de Ministerul Dezvoltării.

În această perioadă se lucrează la elaborarea proiectului tehnic, iar după realizarea și aprobarea acestuia, se estimează că lucrările vor începe spre finalul lunii. Prin acest proiect, locatarii blocului T17 vor beneficia de: consolidarea structurală a clădirii; eficientizare energetică; reducerea costurilor la utilități; confort termic sporit; un aspect modern și îngrijit al imobilului. În același timp, aceste investiții contribuie la transformarea orașului într-un loc mai sigur, mai modern și mai bine pregătit pentru viitor. ”Continuăm pas cu pas, iar după T2 și T17, ne propunem să extindem aceste proiecte și către alte imobile, pe măsură ce etapele administrative vor fi finalizate”, au conchis cei din primăria orașului Vișeu de Sus.