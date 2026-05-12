Articole fitosanitare expirate, retrase de la vânzare

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de specialiști ai Serviciului Criminalistic, au desfășurat o acțiune de control la un punct de lucru al unei fitofarmacii din Șomcuta Mare.

În urma verificărilor efectuate luni, 11 mai, polițiștii au descoperit pe rafturi aproximativ 5 kilograme de articole de uz fitosanitar cu termen de valabilitate expirat. Produsele nu fuseseră eliminate conform prevederilor legale.

Întreaga cantitate a fost indisponibilizată și lăsată în custodia operatorului economic, până la clarificarea situației juridice. În cauză au fost demarate cercetări pentru neluarea măsurilor de eliminare a substanțelor periculoase devenite deșeuri.