Consiliul Judeţean Maramureş, în vârful topului la veniturile proprii pe 2025

Un clasament apărut în presa centrală situează Maramureşul pe primul loc în ce priveşte capacitatea consiliilor judeţene de a-şi susţine activitatea din resurse proprii.

Potrivit puterea.ro, în clasamentul veniturilor totale pe anul 2025, vârful este ocupat de Maramureș, cu aproximativ 852 milioane lei, urmat de Bistrița-Năsăud cu 824 milioane lei, Dolj cu 768 milioane lei, Iași cu 763 milioane lei, Prahova cu 733 milioane lei, Bihor cu 732 milioane lei și Cluj cu 731 milioane lei. Indicatorul veniturilor totale raportate la populație evidențiază și mai clar dezechilibrele dintre județe. Maximul este înregistrat în Bistrița-Năsăud, cu 2.786 lei per locuitor, urmat de Tulcea cu 2.170 lei, Maramureș cu 1.885 lei și Mehedinți cu 1.790 lei.