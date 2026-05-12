În Sighetu Marmației au început lucrările la rețelele de apă și canalizare

Primăria Sighetu Marmației a predat amplasamentul pentru executarea lucrărilor din cadrul proiectului ”Rețele de apă și apă uzată Sighetu Marmației”. Este o investiție importantă, care va fi realizată pe mai multe străzi din oraș.

Concret, este vorba despre străzile: Avram Iancu (partea stângă înainte de trecerea la nivel cu cale ferată); Doboieș (3 tronsoane); Popa Lupu; Bobâlna (2 tronsoane); Lazu Șesului (2 tronsoane); Pandurilor; Florilor și strada Dr. Mihai Marina. Aceste lucrări sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii de utilități și pentru creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din oraș. Totodată, administrația locală spune că a solicitat constructorului ca, după finalizarea intervențiilor, toate străzile afectate de lucrări să fie aduse la starea inițială, prin refacerea corespunzătoare a carosabilului, trotuarelor și a zonelor afectate. ”Vom monitoriza îndeaproape desfășurarea lucrărilor pentru ca acestea să fie realizate în condiții bune și într-un termen cât mai scurt, cu disconfort minim pentru cetățeni”, au dat asigurări cei din autoritatea publică.