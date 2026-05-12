Investiţie complexă pe DJ 182 B Baia Mare – Coaş

Unul dintre şantierele aflate în derulare în Maramureş este cel de pe DJ 182 B Baia Mare-Coaş. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş au făcut o vizită în teren şi au arătat că nu va fi o simplă asfaltare, ci un şir de lucrări: frezarea asfaltului vechi, refacerea canalizării pluviale, excavarea fundației acolo unde drumul este instabil, stabilizarea terenului, refacerea întregului sistem rutier etc. Lucrarea ar trebui să fie gata la finalul anului 2026.

Tronsonul e împărţit astfel: Baia Mare – intersecția spre Coltău, unde lucrează muncitorii de la ARL, aceeași firmă care a lucrat și la pasajul de la Italsofa, finalizat și inaugurat la începutul acestui an. Pe acest tronson, lucrările sunt cele mai avansate. Pentru locuitorii din Satu Nou de Jos, vestea bună este că, până la finalul lunii mai ar trebui să existe asfalt pe zona de la pod până la coborâre. După aceea, în luna iunie, lucrările se vor muta pe tronsonul podul de la Satu Nou de Jos – Baia Mare. Acolo se va lucra în aceeași ordine: canalizare pluvială, frezare, balast stabilizat, strat de legătură și strat de uzură; intersecția spre Coltău – Să­că­lășeni – Coaș, aici sunt în teren angajaţii de la OPENTRANS. Și aici lucrările au început prin frezarea asfaltului vechi dinspre Coaș, urmând ca utilajele să avanseze spre Săcălășeni. „Problema principală pe acest tronson este suprapunerea cu lucrările de canalizare edilitară realizate de DIMEX pentru VITAL. În zona Săcălășeni – Cătălina, constructorul drumului nu poate intra complet până când nu sunt finalizate lucrările de canalizare. Am atras atenția public că este nevoie ca VITAL să pună rapid la dispoziția constructorului soluția tehnică și amplasamentul necesar, pentru ca lucrările la drum să nu fie întârziate”, a semnalat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

Cea mai grea lucrare va fi pe tronsonul ieșirea din Satu Nou de Jos, zona PECO – podurile de la Cătălina. Aici există probleme serioase de stabilitate a terenului și alunecări. De-a lungul anilor, drumul a fost reparat și reasfaltat de mai multe ori de Consiliul Judeţean Maramureş prin societatea aflată în subordine, Drumuri și Poduri Maramureș, dar problema nu poate fi rezolvată doar cu asfalt, ci se impun mai multe soluţii tehnice.

O altă lucrare majoră este cea de la podurile de la Cătălina, unde în contract se prevede: demolarea podurilor existente, reconstrucția completă, realizarea unei structuri noi, de aproximativ 260 metri. Va fi unul dintre cele mai lungi poduri din Maramureș.

„Am cerut ca lucrările să înceapă după 15 iunie, odată cu vacanța copiilor, pentru a afecta cât mai puțin familiile care duc copiii la școli și grădinițe în Baia Mare. Termenul pe care l-am cerut constructorului este 15 iunie – 15 septembrie, respectiv maximum 3 luni pentru reconstrucția podurilor”, a punctat Gabriel Zetea.

Podul de la Satu Nou de Jos va fi și acesta demolat și reconstruit complet. Aici lucrările ar urma să înceapă în jurul datei de 15 iulie. Termenul estimat este de maximum 2 luni de zile.