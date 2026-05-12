Negocierile pentru rute externe noi la Aeroportul Maramureș, îngreunate de situația geopolitică actuală

Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș este pregătit pentru a fi dat în folosință, cel mai probabil începând de luna viitoare. Dar pentru a fi folosit la potențialul său maxim, este nevoie și de curse mai multe.

Oficialii aeroportului spun că poartă negocieri cu diferite companii aeriene de ceva vreme, însă acestea au fost date peste cap de vremurile tulburi pe care le traversăm, atât în țara noastră, cât și la nivel mondial: ”Suntem în negocieri cu mai multe companii aeriene. Ne dorim foarte mult să mai introducem zboruri externe. Știm că Aeroportul Maramureș și bazinul de captare al aeroportului mai are nevoie de încă două, trei destinații externe, deci suntem în negocieri cu diverse companii aeriene. Din păcate, situația geopolitică, incertitudinea și costul crescut al kerosenului complică un pic negocierile. Totuși, sperăm să venim cu vești bune din această parte cât de curând”, a explicat Ionuț Caraba, director Dezvoltare Aeroportul Internațional Maramureș.