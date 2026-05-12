Ștefan Marinca a devenit cetățean de onoare al Băii Mari

Administrația publică locală a organizat un eveniment dedicat Zilei Europei. Cu această ocazie s-a lansat oficial și ghidul practic bilingv, o broșură cu toate informațiile utile despre orașul nostru.

De asemenea, tot în cadrul evenimentului a avut loc și ceremonia de decernare a titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Baia Mare” domnului dr. ing. Ștefan Marinca, o personalitate la nivel internațional în lumea științifică, având rezultate de mare impact în domeniul electric și în special în microelectronică, însă cu aplicații în diverse zone. Activitatea lui didactică și de cercetare este una vastă. Este cel mai important inventator pe care județul nostru îl are în prezent, fiind autor a 18 brevete de invenție în România, dar și a 40 de patente în Statele Unite ale Americii. A fost însă permanent un apropiat al municipiului Baia Mare și totodată al Maramureșului. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare, a ținut să rostească un Laudatio, amintind evenimentele importante ale carierei lui Ștefan Marinca.