Cartea Electronică de Identitate, gratuită până la 30 iunie 2026

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș informează cetățenii că prima Carte Electronică de Identitate (CEI) poate fi obținută gratuit până la data de 30 iunie 2026, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani.

Noul document are dimensiunea unui card bancar și oferă un nivel ridicat de securitate, facilitând accesul la servicii digitale. Acesta certifică identitatea, cetă­țenia română și domiciliul titularului și include elemente avansate de protecție împotriva falsificării.

Solicitarea CEI se face la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, iar programarea este disponibilă exclusiv online, prin platforma Hub MAI. Pentru eliberare, este necesară prezența personală, fotografia facială și preluarea amprentelor a două degete.

Documentul poate fi solicitat la expirarea actului actual de identitate, în caz de pierdere, furt, deteriorare sau schimbare de domiciliu, precum și în alte situații prevăzute de lege.

Pentru a evita aglomerația la ghișee, autoritățile recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate și să efectueze programarea înainte de expirare.

În sprijinul populației, din 11 iunie va funcționa și „Caravana CEI”, care se va deplasa în instituții publice și private, precum și în localitățile fără serviciu local de evidență a persoanelor, facilitând astfel obținerea documentului.