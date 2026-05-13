CJ Maramureş a semnat un contract de împrumut de 29 milioane euro

A fost semnat contractul de finanțare prin care Consiliul Județean Maramureș obține un împrumut de 29 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, devenind astfel primul Consiliu Județean din România care reușește să acceseze o astfel de finanțare.

Acești bani vor merge către cofinanțarea unor proiecte esențiale pentru Maramureș: investiții în sănătate, în educație, în patrimoniu, în infrastructură – proiecte importante pentru drumurile județene și pentru dezvoltarea comunită­ților noastre. „Cel mai important este faptul că acest împrumut a fost obținut în condiții financiare extrem de avantajoase pentru Maramureș, incomparabil mai bune decât creditele contractate în trecut de fosta conducere liberală, pentru care Consiliul Județean plătește și astăzi dobânzi de 10% pe an”, a punctat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. El a adăugat că întregul proces a fost derulat de angajaţii din aparatul propriu al instituţiei, nu s-a mai apelat la consultanţi externi care să încaseze comisioane uriaşe.