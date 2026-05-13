Începe reabilitarea bulevardelor Unirii și Traian din Baia Mare

A început organizarea de șantier pentru reabilitarea și modernizarea bulevardelor Unirii și Traian, anunță autoritatea municipiului. Acum se stabilesc ultimele detalii legate de optimizarea proiectului.

Una dintre cele mai complexe faze ale lucrărilor o reprezintă demolarea și refacerea de la zero a podului Unirii, înspre bulevardul Independenței. Noul pod va avea 53,5 metri lungime; 22,4 metri lățime; patru benzi de circulație, câte două pe sens; piste de biciclete integrate, de 1,5 metri lățime și trotuare de 1,5 metri lățime.

Cel mai important, însă, este că trebuie finalizat în patru luni. Constructorul a asigurat că are soluțiile și oamenii pentru a respecta întocmai acest termen, dar rămâne de văzut. Autoritatea locală spune că va fi cu ochii pe ei. În ceea ce privește bulevardul Traian, se va deschide șantierul dinspre Gară, pe partea stângă, prin fața bisericii. Se va începe în primă fază cu decopertări și pregătirea terenului pentru noile trotuare.