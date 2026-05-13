Mai multe parcuri și străzi din Baia Mare și-au schimbat numele

Au fost montate plăcuțele stradale la șapte străzi și parcuri care au primit denumiri noi în Baia Mare. Scopul acestei inițiative este păstrarea patrimoniului istoric și cultural al localității, precum și cinstirea și menținerea vie a memoriei personalităților care au avut un rol important pentru comunitatea locală.

Astfel: strada Luminiței a devenit strada Walter Friedrich, în onoarea renumitului grafician băimărean; strada Industriei a primit denumirea strada episcop martir Alexandru Rusu, o figură importantă a rezistenței religioase împotriva regimului comunist; strada 30 Decembrie poartă acum numele Lendvay Márton, una dintre personalitățile marcante ale teatrului băimărean; parcul de lângă biserica greco-catolică Sfânta Maria a fost numit Parcul Cardinal Iuliu Hossu, simbol al rezistenței spirituale și al fidelității religioase; părculețul de lângă hotel Maramureș va purta numele Alexiu Pocol, primar în perioada interbelică, proprietar de mină de aur și filantrop; strada Construcției a devenit strada Jókai Mór, în cinstea unuia dintre cei mai mari scriitori maghiari. Nu în ultimul rând, Parcul Central a fost redenumit Parcul Arhiepiscop Iustinian, în memoria arhiepiscopului Maramureșului și Sătmarului.