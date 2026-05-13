Noua creșă din Sighetu Marmației riscă să nu se finalizeze la timp

Municipiul Sighetu Marmației are mai multe proiecte finanțate prin PNRR în derulare. Problema este că Guvernul a decis ca toate proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie finalizate și închise până în luna august 2026.

Unul dintre șantierele deschise prin acest program la Sighetu Marmației, cel de construire a unei creșe noi, a început în urmă cu circa trei ani de zile, însă din cauza problemelor firmei constructoare, lucrările au stagnat vreo doi ani. În aceste condiții, contractul cu acel constructor s-a reziliat și lucrările au fost preluate de noul executant. Deși se lucrează de zor pe șantier, timpul până în vară e scurt.

„Avem o creșă prin PNRR, de nivel mediu, cu 70 de locuri. Acolo nu știu dacă vor reuși să închidă șantierul la timp. Cel mai probabil proiectul va trece pe Compania Națională de Investiții, unde au și început să se construiască creșele, de fapt. La creșă am avut un constructor ce a început lucrarea acum trei ani. Din păcate, a intrat în insolvență, aproape doi ani nu s-a lucrat deloc. Într-un final, s-a anulat licitația și noul constructor a început lucrările undeva în luna februarie a acestui an. El ne-a dat asigurări că va finaliza construcția. Acum se lucrează doar la partea de parter – pereți. E posibil să termine în timp, dar din ce am văzut, sunt sceptic cu privire la închiderea șantierului în termen. Însă, dacă a dat asigurări constructorul că se încadrează, atunci să-i dăm crezare”, ne-a declarat Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației.

Guvernul a decis suspendarea sau tăierea finanțării pentru proiectele care nu pot fi finalizate până la acest termen. De asemenea, proiectele care au un grad de realizare fizică sub 30% sunt vizate pentru suspendare sau modificare din cauza riscului ridicat de nefinalizare. În schimb, autoritățile se concentrează pe încheierea proiectelor avansate, în special în domenii cheie precum spitalele și energia.