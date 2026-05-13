Parcul Central, situat lângă Catedrala Ortodoxă ”Sfânta Treime” din Baia Mare, va purta numele Arhiepiscop Iustinian. Hotărârea s-a luat în Consiliul Local.
„În acest loc important al orașului vom avea un ansamblu cu o puternică încărcătură spirituală, identitară și comunitară: Catedrala Ortodoxă, Parcul Central și memoria unei personalități marcante pentru viața bisericească și pentru comunitatea noastră. Este o mare bucurie pentru mine faptul că una dintre inițiativele pe care le-am susținut a devenit realitate”, a spus consilierul local Bogdănel Gavra. Arhiepiscopul Iustinian a fost un reper de demnitate, credință și slujire, iar numele său merită să rămână legat de un spațiu public reprezentativ al municipiului Baia Mare.
Parcul Central din Baia Mare va purta numele Arhiepiscopului Iustinian
Parcul Central, situat lângă Catedrala Ortodoxă ”Sfânta Treime” din Baia Mare, va purta numele Arhiepiscop Iustinian. Hotărârea s-a luat în Consiliul Local.