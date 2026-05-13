Parcul Central din Baia Mare va purta numele Arhiepiscopului Iustinian

Parcul Central, situat lângă Catedrala Ortodoxă ”Sfânta Treime” din Baia Mare, va purta numele Arhiepiscop Iustinian. Hotărârea s-a luat în Consiliul Local.

„În acest loc important al orașului vom avea un ansamblu cu o puternică încărcătură spirituală, identitară și comunitară: Catedrala Ortodoxă, Parcul Central și memoria unei personalități marcante pentru viața bisericească și pentru comunitatea noastră. Este o mare bucurie pentru mine faptul că una dintre inițiativele pe care le-am susținut a devenit realitate”, a spus consilierul local Bogdănel Gavra. Arhiepiscopul Iustinian a fost un reper de demnitate, credință și slujire, iar numele său merită să rămână legat de un spațiu public reprezentativ al municipiului Baia Mare.