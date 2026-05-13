Un elev de la un liceu din Sighetu Marmației, câștigă ediția aniversară Young Car Mechanic

La doar 17 ani, Raul Dobroni, elev al Liceului Tehnologic „Marmația”, din Sighetu Marmației, a devenit câștigătorul ediției a V-a Young Car Mechanic România, competiția dedicată elevilor din învățământul tehnic auto.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât liceul pe care îl reprezintă se află la prima participare în concurs. Coordonat de profesorul Ioan Ștefan Dulfu, Raul Dobroni a obținut cel mai bun punctaj în urma probelor teoretice și practice, demonstrând competențe tehnice solide, precizie și capacitatea de a rezolva situații complexe, specifice industriei auto.

Ediția din acest an, una aniversară, marchează cinci ani de Young Car Mechanic în România și confirmă creșterea constantă a interesului pentru acest tip de eveniment competițional și totodată educativ: 1.037 de elevi de la licee tehnice din întreaga țară s-au înscris în competiție. Ei au trecut prin probe teoretice la nivel local și, ulterior, prin probe regionale,

În finală au ajuns 12 elevi, reprezentând 11 licee, care au trecut printr-un set de 12 probe practice, fiecare realizată în parteneriat cu lideri globali din industrie. Formatul competiției reflectă standardele reale din industrie și oferă participanților o experiență aplicată, apropiată de condițiile de lucru din service-urile moderne.

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul ediției din acest an, la nivelul grupului Inter Cars, este de 75.000 de euro, sumă care include atât premii pentru elevi și profesorii coordonatori, cât și dotări tehnice pentru licee – echipamente, scule și resurse educaționale – contribuind astfel la dezvoltarea pe termen lung a învățământului tehnic din România.

Marele câștigător al etapei naționale va reprezenta România în finala europeană, care va avea loc în Riga, Letonia, în luna iunie, unde va concura alături de câștigătorii din celelalte 15 țări în care se desfășoară competiția, pentru premii în valoare de 25.000 de euro.

Rezultatul obținut de Raul Dobroni reflectă o tendință tot mai vizibilă: tinerii aleg să urmeze un parcurs profesional și în domenii tehnice, într-un context în care piața muncii se confruntă cu un deficit semnificativ de specialiști în industria auto. Evoluția accelerată a tehnologiilor – de la digitalizare la tranziția către vehicule electrice și hibride – crește presiunea asupra sistemului de educație de a forma profesioniști pregătiți pentru noile cerințe ale industriei.

„Competiția Young Car Mechanic este mai mult decât un concurs – este o platformă prin care elevii pot înțelege concret ce presupune o carieră în domeniul auto și își pot valida abilitățile într-un context real. Numărul record de înscrieri din acest an confirmă interesul tot mai mare al tinerilor pentru această direcție”, a declarat Petrișor Covaciu, Project Manager Young Car Mechanic România.

Young Car Mechanic este un proiect derulat de Inter Cars România, în parteneriat cu Ministerul Educației, care își propune să reducă decalajul dintre formarea teoretică și cerințele reale ale pieței muncii, prin implicarea directă a companiilor din industrie în procesul educațional.

„Industria auto traversează o perioadă de transformare accelerată, iar acest lucru vine cu o nevoie tot mai mare de competențe specializate. Susținerea educației tehnice și colaborarea cu mediul educațional sunt esențiale pentru a pregăti generațiile viitoare pentru aceste schimbări”, a declarat Adrian Florea, CEO Inter Cars România.

Pe lângă organizarea competiției, Inter Cars România derulează și inițiative dedicate susținerii învățământului tehnic, contribuind la modernizarea infrastructurii educaționale și la crearea unui ecosistem care să faciliteze integrarea tinerilor în piața muncii. Ajuns la cea de-a cincea ediție, Young Car Mechanic devine nu doar o competiție, ci un indicator relevant al unei schimbări de perspectivă: meseriile tehnice revin în centrul interesului, iar investițiile în educație aplicată devin esențiale pentru dezvoltarea economică.