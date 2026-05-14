303 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 303 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalator manual, asistent medical generalist, brutari, conducători auto, cameristă hotel, casier, guvernantă, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, femei de serviciu, fierar betonist, manipulanți mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați, tapițer, vânzători, vopsitor industrial, dar și asistent manager, biolog, director magazin, director vânzări, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală, designer grafică (studii superioare), ingineri, manager, medic medicina generală, operator introducere, validare și prelucrare date, reprezentant comercial, specialist resurse umane, șef serviciu marketing.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (57):

• femeie de serviciu (3)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (18)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (18)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (6)

• muncitor necalificat în mine și cariere (2)

• muncitor necalificat în silvicultură (2)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (7)

Studii gimnaziale – Școala Generală (69):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (10)

• cameristă hotel (1)

• casier (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (3)

• confecționer articole hârtie (1)

• confecționer produse textile (5)

• designer grafică (studii medii) (2)

• femeie de serviciu (3)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (3)

• lucrător pensiune turistică (4)

• manipulant mărfuri (12)

• mățar (1)

• menajeră (1)

• muncitor piscicol (1)

• muncitor plantații și amenajare zonă verde (1)

• patiser (2)

• pizzer (1)

• ucenic (5)

• vopsitor industrial (2)

• vulcanizator de produse industriale din cauciuc (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (18):

• croitor (1)

• croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă (1)

• electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice (1)

• electromecanic (1)

• gestionar depozit (1)

• guvernantă (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lucrător comercial (1)

• operator, introducere, validare și prelucrare date (9)

• șef schimb (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (38):

• agent de vânzări (3)

• agent servicii client (1)

• asistent comercial (1)

• casier (1)

• conducător auto, transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer-montator produse din lemn (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• consultant nutriționist (1)

• gestionar depozit (2)

• guvernantă (1)

• inspector în domeniul sănătății și securității în muncă (1)

• instructor de fitness (1)

• lucrător comercial (3)

• operator imagine (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (3)

• operator întreținere corporală (1)

• recepționist (1)

• referent de specialitate marketing (1)

• secretară (2)

• specialist digitalizare (1)

• specialist marketing (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• șef secție (1)

• vânzător (6)

Studii liceale – Școală specială (7):

• bucătar (5)

• bucătar-șef (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (59):

• agent de securitate (1)

• agent de vânzări (4)

• ajutor bucătar (3)

• brutar (3)

• bucătar (4)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• electrician de întreținere și reparații (4)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• fierar betonist (10)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (5)

• lăcătuș mecanic (4)

• lucrător comercial (3)

• mecanic utilaj (2)

• ospătar (chelner) (4)

• tapițer (6)

Studii Profesionale – Învățământ special (16):

• lăcătuș mecanic (2)

• montator subansamble (10)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (4)

Studii Postliceale (4):

• asistent medical generalist (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

Studii Universitare (38):

• asistent manager (1)

• biolog (3)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• designer grafică (studii superioare) (2)

• director magazin (1)

• director vânzări (1)

• inginer automatist (2)

• inginer de dezvoltare a produselor software (1)

• inginer geodez (6)

• inginer producție (2)

• manager (6)

• manager achiziții (1)

• manager de întreprindere socială (3)

• manager general (2)

• medic medicina generală (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• reprezentant comercial (2)

• specialist resurse umane (1)

• șef serviciu marketing (1)