Activități preventive ale polițiștilor în școlile din Cicârlău și Văleni

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat, marți, 12 mai, opt activități informativ-preventive la Școlile Gimnaziale din Cicârlău și Văleni.

Acțiunile au avut ca scop creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor și prevenirea faptelor antisociale.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au discutat despre prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, precum și despre riscurile asociate consumului și traficului de substanțe interzise.

Elevii au primit și recomandări privind prevenirea infracțiunilor cibernetice, fiind informați despre importanța protejării datelor personale și despre pericolele comunicării cu persoane necunoscute în mediul online.

Totodată, în cadrul Planului Național „Siguranță pentru pietoni și bicicliști”, polițiștii au reamintit principalele reguli de circulație pe care copiii trebuie să le respecte pentru prevenirea accidentelor și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.