Contracte de concesiune semnate în două Parcuri de Specializare Inteligentă

Au fost semnate contractele de concesiune pentru investiții importante în parcurile de specializare inteligentă de la Târgu Lăpuș și Șomcuta Mare. Pentru Parcul de Specializare Inteligentă de la Târgu Lăpuș, contractul de concesiune a fost semnat cu FQ BIOMEX CONSTRUCT SRL, cu o investiție de 4 milioane euro.

Aici va funcţiona o unitate de producție pentru elemente din beton destinate construcțiilor şi vor fi create 40 de locuri de muncă noi. La Parcul de Specializare Inteligentă de la Șomcuta Mare, contractul de concesiune semnat cu SIRD CONSTRUCT SRL prevede o investiție de 3 milioane de euro în producția de structuri metalice şi 20 de noi locuri de muncă. Un alt contract semnat aici este cu PERFORM PREST HCE SRL, cu o investiție de 2,5 milioane lei în producerea de echipamente pentru energie și electronică aplicată, fiind create peste 30 de locuri de muncă noi. „Aceste proiecte sunt finanțate prin fonduri europene și reprezintă o șansă reală de dezvoltare pentru Maramureș. Important este că nu ne oprim la infra­structură. Lucrăm în paralel la tot ce înseamnă funcționalitate: acces la loturi, utilități, condiții pentru investitori”, au precizat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.