Curs despre actualitățile din domeniul bolilor infecțioase

La Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare s-a desfășurat cursul postuniversitar „Perspective în diagnosticul și tratamentul bolilor infecțioase”, organizat sub egida UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

„Evenimentul a reunit cadre universitare, medici și participanți interesați de actualitățile din domeniul bolilor infecțioase, într-un cadru dedicat schimbului de experiență, perfecționă­rii profesionale și colaborării academice. Astfel de manifestări științifice contribuie la consolidarea educației medicale continue și la creșterea calității actului medical în beneficiul pacienților”, au punctat reprezentanții spitalului.