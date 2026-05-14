Facturi decontate pentru două primării din Maramureș

Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a decontat, zilele trecute, lucrări în valoare totală de 142.889.785 lei, pentru 150 de investiții realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Astfel, au fost decontate 130.211.338 de lei pentru achitarea a 120 de facturi aferente Componentei C10 – Fondul local, în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. De asemenea, pentru Componenta C15 – Educație, au fost decontate 12.678.446 de lei pentru achitarea a 30 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Din Județul Maramureș au primit bani pentru continuarea proiectelor Primăria Dragomirești – 727.642 lei și Primăria Ardusat – 403.504 lei.