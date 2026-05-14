Lecții de siguranță pentru copii, în Sighet și Baia Sprie

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației și ai Poliției Orașului Baia Sprie au derulat, miercuri, 13 mai, activități preventive dedicate preșcolarilor și elevilor din ciclul primar, cu scopul de a-i familiariza pe cei mici cu regulile de siguranță și comportamentul responsabil.

La Grădinița Tudor din Sighetu Marmației, copiii au învățat, prin joc și discuții interactive, reguli de circulație pentru pietoni, cum să reacționeze atunci când sunt abordați de persoane necunoscute și ce trebuie să facă dacă se rătăcesc.

În același timp, elevii de la Școala Gimnazială nr. 2 din Baia Sprie au aflat cum pot recunoaște situațiile care le pot pune în pericol siguranța și cât de important este să solicite ajutorul adulților atunci când întâmpină probleme.

Prin aceste activități, polițiștii urmăresc formarea unui comportament responsabil încă de la vârste fragede și promovarea respectării regulilor în societate.