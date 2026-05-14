O mică intervenție pe alternativa la DJ Cătălina-Săcălășeni-Coaș ar fi benefică!

Știm, se lucrează la drumul județean de la Italsofa spre crucea Coașului, în paranteză spus anulând binefacerea pasajului abia dat în folosință…

E impracticabil, la acest moment, e un chin ruta. Și va fi total impracticabil, când cu refacerea podului de la Cătălina. Au apărut variante, alternative, numai că ele ar trebui să intre puțin în atenția celor ce le-au sugerat. De exemplu, între Chechiș și Coruia e o variantă, fie că vii dinspre național de la Dumbrăvița sau dinspre Ocoliș. Dar drumul e pe o porțiune de o singură bandă, mai cu o groapă, mai cu un capac de canal. Ori… el e județean, ne spune primarul Emilian Pop din Săcălășeni, nu poate, nu are dreptul de a interveni pe el. Sugerăm deci celor în cauză… câte 20 de centimetri de piatră pe margini, acoperirea temporară a canalelor și a gropilor ar face minuni!!!!