Sprijin din partea primăriei pentru refacerea Bisericii Greco-Catolice din Șurdești

Săptămâna trecută a avut loc un incendiu violent la Biserica Greco-Catolică din Șurdești – Comuna Șișești, aflată în construcție. Din primele estimări, pagubele se ridică la aproximativ 400.000 – 500.000 de euro.

În acest context, pe lângă sprijinul financiar al Primăriei Comunei Șișești, în valoare de aproximativ 100.000 de lei, sumă ce poate fi alocată în acest an, administrația locală a solicitat și sprijinul conducerii Consiliului Județean Maramureș. Reprezentanții CJ i-au asigurat pe cei din Șurdești de susținerea financiară a instituției. De asemenea, sunt așteptați toți cei cu inimă mare să pună umărul, într-un fel sau altul, la reconstrucția lăcașului de cult: ”Am demarat și o campanie de strângere de fonduri și vă invităm să vă alăturați acestui demers. Vă rugăm să sprijiniți comunitatea Greco-Catolică din Șurdești”, au spus cei din administrația comunei. Cei care doresc să facă donații o pot face în contul:

RO14 RNCB 01830 12029130001.