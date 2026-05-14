Tratamente cardiace avansate la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș a parcurs o nouă etapă pentru extinderea accesului la servicii cardiologice de înaltă complexitate în județ.

Astfel, reprezentanții instituției au efectuat, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, vizita de evaluare privind îndeplinirea criteriilor necesare pentru includerea în Programul național de boli cardiovasculare, componenta dedicată tratamentului bolnavilor cu malformații cardiace congenitale prin proceduri de cardiologie intervențională. La întâlnire au participat, din partea CAS Maramureș, Adrian Mădăras, director general, și Vasile Majdik, director executiv relații contractuale. Din partea spitalului au fost prezenți dr. Rareș Pop, manager, dr. Lucian Bogdan, director medical și dr. Dan Filip, medic coordonator.

”Pentru pacienții din Maramureș, acest demers poate însemna mai puține drumuri către alte centre medicale, acces mai rapid la intervenții specializate și un parcurs medical mai bine coordonat, aproape de casă. Vizita a urmărit verificarea criteriilor de eligibilitate și a documentelor justificative prevăzute în chestionarul de evaluare. Este o etapă administrativă și profesională necesară pentru dezvoltarea capacității medicale locale. Demersul continuă direcția de consolidare a serviciilor cardiologice oferite maramureșenilor, în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, care a devenit spital clinic”, a explicat conducerea CAS Maramureș.