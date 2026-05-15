17 medalii pentru CSȘ Baia Sprie la competițiile naționale de orientare

Sportivii de la CSȘ Baia Sprie au obținut rezultate foarte bune la patru competiții importante de orientare în alergare, reușind să cucerească în total 17 medalii la campionatele și concursurile desfășurate în ultimele zile.

Prima competiție a fost Campionatul Național de ștafetă, desfășurat la Negreia. CSȘ Baia Sprie a participat cu patru ștafete și a obținut trei medalii de bronz. Au urcat pe podium echipele de F14, formate din Ingrid Jeler, Maria Vaida și Antonia Pocol, M14, cu Denis Chincea, Mihnea Sabadîș și Luca Pop, precum și ștafeta de F18, alcătuită din Cosmina Tiodar, Bianca Avram și Daria Pavel. A doua echipă de M14, formată din Laur Tomos, Matei Pop și Andy Marian, s-a clasat pe locul șase.

La Baia Sprie s-a desfășurat etapa a doua a Campionatului Național de sprint urban, competiție dotată cu Cupa Spria. Sportivii băisprieni au obținut trei locuri I, prin Zian Curtuiușan la M10, Luca Pop la M14 și Antonia Pocol la F14. Bogdan Chincea a ocupat locul II la M10, iar Laur Tomos și Maria Vaida au încheiat pe locul III la M12, respectiv F14. Bianca Avram a terminat pe locul IV la F18, în timp ce Matei Pop și Andy Marian s-au clasat pe locul V la categoriile lor.

Tot la Tăuții de Sus a avut loc ediția a 55-a a Trofeului Maramureș la orientare în alergare, unde clasamentul s-a stabilit după probele de medie și lungă distanță. Zian Curtuiușan a câștigat locul I la M10, Alexia Sabadîș a obținut locul II la F10, iar Antonia Pocol și Luca Pop au ocupat locurile III la F14 și M14. Maria Vaida și Mihnea Sabadîș au încheiat pe locul V, iar Ingrid Jeler și Daria Pavel pe locul VI.

La Tăuții de Sus s-a desfășurat și Campionatul Național pe echipe, organizat de CS Spria Baia Sprie în parteneriat cu Federația Română de Orientare. În concurs au participat peste 300 de sportivi. Perechile Luca Pop – Mihnea Sabadîș și Antonia Pocol – Maria Vaida au obținut locuri II la categoriile M14 și F14. Medalii de bronz au revenit echipelor Ingrid Jeler – Babiciu Emanuela la F14 și Bianca Avram – Daria Pavel la F18. Andy Marian și Denis Chincea s-au clasat pe locul IV la M14, iar Răzvan Rognean și Cosmina Tiodar au ocupat locul V la M16.

Sportivii de la CSȘ Baia Sprie sunt pregătiți de profesoara Ileana Laza.