Bunuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite într-un autoturism

Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au descoperit mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute în urma unui control efectuat asupra unui autoturism oprit pe bulevardul Republicii. La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 57 de ani.

În timpul verificărilor, polițiștii au observat în interiorul autoturismului mai multe articole suspecte, iar cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.

În portbagajul autoturismului au fost găsite 118 articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, estimate la aproximativ 40.000 de lei.

Toate bunurile au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.